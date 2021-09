Το Norwegian Epic, το τέταρτο από τα 17 πλοία της εταιρείας που επέστρεψε σε λειτουργία, ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο του δρομολόγιο στα πιο δημοφιλή λιμάνια της Ισπανίας και της Ιταλίας, με αφετηρία τη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια της 7ήμερης κρουαζιέρας, το Epic επισκέφτηκε το Λιβόρνο, πύλη της Αναγεννησιακής κληρονομιάς της Τοσκάνης και της Φλωρεντίας, τη Ρώμη (Civitavecchia), τη Νάπολη, το Κάλιαρι (Σαρδηνία) και την Πάλμα (Μαγιόρκα).

«Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της NCL να αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών εν πλω, το Norwegian Epic φιλοξένησε το ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου The Haven by Norwegian™, έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση στη Μασσαλία της Γαλλίας, στα τέλη του 2020. Το Norwegian Epic είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του στόλου της NCL όπου έκανε πρεμιέρα το concept του αποκλειστικής πρόσβασης «ship-within-a-ship» το 2010, με ιδιωτικές ανέσεις, αποκλειστικές υπηρεσίες και τα πιο πολυτελή καταλύματα επί του σκάφους. Η πρόσφατη ανακαίνιση είχε ως αποτέλεσμα 75 επανασχεδιασμένες και αναβαθμισμένες σουίτες, σε συνδυασμό με νέες εμπειρίες, όπως το The Haven Restaurant και το The Haven Courtyard Pool και Sundeck. Το Norwegian Epic διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους The Haven στον στόλο της NCL» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Ήταν συναρπαστικό να βλέπουμε το σχέδιο επανεκκίνησης των δρομολογίων μας να ξεδιπλώνεται τους τελευταίους τρεις μήνες, με το ένα τρίτο του στόλου μας να προσφέρει πλέον αξέχαστες εμπειρίες διακοπών», δήλωσε ο Harry Sommer, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Norwegian Cruise Line και πρόσθεσε: «Η χαρά της επανασύνδεσης με τα πληρώματα των πλοίων μας και της υποδοχής των επισκεπτών μας σε αυτά είναι μεγάλη. Το να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε ένα από τα πιο δημοφιλή λιμάνια επιβίβασης για την εταιρεία μας στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας το πρόσφατα ανακαινισμένο The Haven by Norwegian™ στο Norwegian Epic, είναι μια απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής μας για εξαιρετική ποιότητα και αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών στον στόλο μας».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την NCL πίσω στο λιμάνι της Βαρκελώνης», δήλωσε από την πλευρά του ο Jose Alberto Carbonell, Διευθύνων Σύμβουλος του Λιμανιού της Βαρκελώνης. «Τους τελευταίους 18 μήνες, συνεργαστήκαμε στενά με την ομάδα της NCL για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επανέναρξη της κρουαζιέρας από τη Βαρκελώνη για τους επισκέπτες, τα πληρώματα και τους πολίτες της πόλης μας. Είμαστε χαρούμενοι που, επιτέλους, γιορτάζουμε μαζί την επιστροφή της κρουαζιέρας», κατέληξε.

Στο μεταξύ, το Norwegian Getaway ξεκινά σήμερα το πρώτο του δρομολόγιο από τη Ρώμη (Civitavecchia) και έως τις 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιεί 10ήμερα ή 11ήμερα δρομολόγια στα Ελληνικά Νησιά, με ανταποκρίσεις στο Ντουμπρόβνικ, την Κέρκυρα, το Κατάκολο –το νεότερο λιμάνι επιβίβασης της NCL, στην Πελοποννήσο–, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Νάπολη και το Λιβόρνο (Φλωρεντία/Πίζα). Με έως και 13 ώρες παραμονή σε κάθε λιμάνι και όχι περισσότερες από δύο συνεχόμενες ημέρες εν πλω, οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν τις μέρες τους εξερευνώντας αρχαία μνημεία και μεσαιωνική αρχιτεκτονική ή απλώς να απολαύσουν μια ποικιλία από τη διάσημη κουζίνα της περιοχής.

«Επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την NCL, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε και πάλι το Norwegian Epic και το Norwegian Getaway στο λιμάνι της Civitavecchia αυτόν τον μήνα και να δούμε και τα δύο πλοία να ξεκινούν τα ταξίδια τους από τις ακτές μας έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια», δήλωσε ο Pino Musolino, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Λιμενικής Αρχής της Κεντρικής Βόρειας Τυρρηνικής Θάλασσας. «Ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ακρογωνιαίος λίθος για τη χώρα και την περιοχή μας, συνεισφέροντας περισσότερα από 400 εκ. ευρώ ετησίως στην οικονομία της περιοχής της Civitavecchia, καθώς και περισσότερες από 1.800 θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τα πληρώματα και τους επισκέπτες της NCL και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και πάλι με την ομάδα της NCL».

Η NCL επανεκκίνησε τις κρουαζιέρες της στις 25 Ιουλίου 2021, έπειτα από διακοπή περισσότερων από 500 ημέρες, με το Norwegian Jade να πραγματοποιεί επταήμερα δρομολόγια στα Ελληνικά Νησιά. Η εκ νέου ανάπτυξη του στόλου της NCL σε όλο τον κόσμο θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις, καθοδηγούμενη από τα ισχυρά πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας του προγράμματος Sail Safe της εταιρείας, το οποίο το οποίο έχει ως κεντρικό πυλώνα την υποχρέωση όλα τα πληρώματα και οι επιβάτες να είναι πλήρως εμβολισμένοι για να ταξιδέψουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε συνεργασία με τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες του SailSAFE Global Health and Wellness Council, τα ενισχυμένα πρωτόκολλα θα αξιολογούνται και θα τροποποιούνται τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες, βασισμένα σε επιστημονικές αποφάσεις για την προστασία των επισκεπτών, των πληρωμάτων και των προορισμών επίσκεψης.