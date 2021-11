Νέα παγκόσμια συμφωνία για «πράσινα» λιμάνια

Η International Association of Ports and Harbors (IAPH) και η Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF) συνεργάστηκαν για να επιταχύνουν την πρόοδο όσον αφορά την παροχή καυσίμων χαμηλών & μηδενικών εκπομπών άνθρακα στα λιμάνια.