Οι παγκόσμιες προκλήσεις- που σχετίζονται με τις κρίσεις, το νέο θεσμικό πλαίσιο, τις κυρώσεις λόγω του πολέμου – βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για τις «Μελλοντικές προκλήσεις της ναυτιλίας», στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλο το φάσμα της ναυτιλίας.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της Capital Product Partners L.P επεσήμανε πως «οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια. Η Ρωσία είχε μια φήμη ως αξιόπιστος πάροχος ενέργειας στη μετασοβιετική εποχή. Με την προσάρτηση της Κριμαίας αυτή η εικόνα χάλασε . Το φυσικό αέριο έγινε ένα όπλο που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να πιέσει την Ευρώπη καθώς το 60% εισαγωγών φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία. Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε την ενέργεια; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πλεονέκτημα. Οι εταιρείες της Ε.Ε. ελέγχουν το ένα τρίτο του στόλου που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο». Ο κύριος Καλογηράτος εξήγησε πως το πλεονέκτημα της Ελλάδας, η οποία διαθέτει έναν από τους σημαντικότερους αριθμούς lng carriers, μπορεί να παρέχει ανεξαρτησία από το ρωσικό αγωγό δεδομένου πως μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα μεταφοράς υγροποιημένου αερίου από την άκρη του κόσμου.



Ο Γιώργος Μαργαρώνης, CEO από τη Latsco Shipping Ltd από τη μεριά του υπογράμμισε πως «οι κυρώσεις έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά. Βλέπουμε αλλαγή στις εμπορικές ροές. Έχουμε δει απομάκρυνση από τα προϊόντα της Ρωσίας. Πολλά καράβια του ρωσικού στόλου τυγχάνουν κυρώσεων ή έχουν εμπορικά προβλήματα. Ελπίζω οι διάφορες οργανώσεις και οργανισμοί να διευθετήσουν το θέμα της απεξάρτησης από τον άνθρακα» . Ο Γεράσιμος Καλογηράτος συμφώνησε πως «θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την επένδυση σε νέες συσκευές. Κάθε κλάδος πρέπει να κάνει ότι μπορεί καλύτερο για να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα».



Ο Σταμάτης Τσαντάνης, CEO της Seanergy Maritime Holdings εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο πόλεμος ήταν ένα χαστούκι για να δούμε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τον άνθρακα. «Ο άνθρακας έχει δαιμονοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνονται επενδύσεις στα λατομεία άνθρακα. Θα πρέπει να γίνει ένα restart με αυτό τον πόλεμο. Ακόμα βασιζόμαστε στον άνθρακα και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να μεταβούμε στην καθαρή ενέργεια ». Αναφερόμενος στις λύσεις για τη μείωση της εκπομπής του διοξείδιού του άνθρακα, είπε «Η ναυτιλία μεταφέρει λιπάσματα, πρώτες ύλες, τρόφιμα, ουσιώδη υλικά για να θρέψουμε τον πληθυσμό. Είναι αδύνατο τα επόμενα χρόνια να αντικαταστάσεις 7.000 πλοία. Η καλύτερη λύση είναι η επιβράδυνση. Αν επιβραδύνουμε θα έχουμε λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μαζί με την εγκατάσταση νέων συσκευών και τεχνολογιών θα επιτύχουμε αυτό που θέλουμε».



Ο Γιώργος Γιουρούκος, Managing Director της Technomar Shipping Inc, από τη μεριά του υποστήριξε πως « κανένας δεν ξέρει τι θα συμβεί το χρόνο. Υπάρχουν τα βιοκαύσιμα. Υπάρχει και η πυρηνική ενέργεια. Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε τα καύσιμα. Αλλά τα logistics. Πρέπει να βρούμε το σωστό καύσιμο και να το παράξουμε οικονομικά».



Ο Άλεξ Χατζηπατέρας, Executive Vice President of Business Development, Dorian LPG αναφερόμενος στις προκλήσεις της ναυτιλίας δήλωσε πως στόχος είναι «βελτιώσουμε την ποικιολομορφία των φύλων στα πλοία, δηλαδή γυναίκες αξιωματικούς. Και πρέπει να δούμε με ποιους δουλεύουμε, δηλαδή το θέμα της συνδεσιμότητα των πλοίο.»



Ο Κώστας Κόντες, Μanaging Director της V.Ships Greece, σχετικά με την απεξάρτηση από τον άνθρακα, τόνισε πως « Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το καύσιμο και πως θα εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας». Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στους ανθρώπους της ναυτιλίας «Η ναυτιλία χωρίς τους ναυτικούς δεν θα ήταν τίποτα. Υπάρχουν ακόμα περιορισμοί λόγω της πανδημίας αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα. Έχουμε όμως και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αρκετοί ναυτικοί προέρχονται από αυτές τις χώρες. Οι πλοιοκτήτες έχουν λάβει θετικά μέτρα. Προσπαθούμε οι ναυτικοί μας να έχουν καλή ψυχική υγεία και να επικοινωνούν με τις οικογένειες τους. Χρησιμοποιήσαμε ηλεκτρονικές λύσεις για να τους πληρώσουμε»



«Η ναυτιλία χρειάζεται brainstorming και το brainstorming πρέπει να γίνεται δια ζώσης» είπε η Δανάη Μπεζεντάκου, CEO, Navigator Shipping Consultants, Concept – Founder – YES Forum, η οποία συντόνισε τη συζήτηση. « Πρέπει να φέρουμε τη ναυτιλία και τον τουρισμό στα σχολεία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία των Ελλήνων πλοιοκτητών» κατέληξε.