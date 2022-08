Ο όμιλος Adani, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής λιμένων και πάροχος λύσεων logistics της Ινδίας, βρίσκεται σε ένα επενδυτικό… ξεφάντωμα.

Συνεχίζοντας την ώθηση επέκτασης του δικτύου, ο όμιλος, μέσω της εξ ολοκλήρου θυγατρικής του Adani Logistics Ltd (ALL), έχει τώρα υπογράψει συμφωνία με την Navkar Corporation Ltd. με έδρα τη Βομβάη για την απόκτηση μιας από τις μεγαλύτερες αποθήκες εμπορευματοκιβωτίων (ICD) στη Δυτική Ινδία. Η συναλλαγή αποτιμάται σε Rs. 835 crore (περίπου 105 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Η εσωτερική εγκατάσταση εφοδιαστικής βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία για να εξυπηρετεί το εμπόριο προς/από τα λιμάνια Nhava Sheva (JNPT) και Hazira, μαζί με πρόσβαση στον Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τις ροές φορτίου μεταξύ της ενδοχώρας της Βόρειας Ινδίας και των λιμένων πύλης στη δυτική ακτή. Η AdaniPorts κατέχει και λειτουργεί τερματικούς σταθμούς φορτίου στο λιμάνι Hazira.

Ο Karan Adani, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Adani, σε δήλωσή του, σημείωσε πως το Tumb είναι ένα από τα μεγαλύτερα ICD στη χώρα. Δεδομένης της στρατηγικής του θέσης σε μια από τις πιο πολυσύχναστες βιομηχανικές ζώνες με πρόσβαση στον ειδικό εμπορευματικό διάδρομο του επιτρέπει να εξυπηρετεί ουσιαστικά την τεράστια ενδοχώρα με πρόσβαση σε δύο από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια και στις δύο πλευρές, το Hazira και το Nhava Sheva.

Εκτός από το ότι το φορτίο που κινείται σιδηροδρομικά είναι 5 φορές πιο πράσινο από αυτό που κινείται οδικώς, ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της πρόσβασης στο DFC είναι η εξοικονόμηση σε μέσους χρόνους διέλευσης που αναμένεται να είναι 10 ώρες σιδηροδρομικώς έναντι 24 ώρες οδικώς.

Η συμφωνία επέκτασης στην ενδοχώρα έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο όμιλος Adani εξασφάλισε μακροπρόθεσμη παραχώρηση για το λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ και ανακοίνωσε μια κοινοπραξία συνεργασίας με την ADPorts (Αμπού Ντάμπι Ports) για από κοινού διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στην Τανζανία.

Η Adani Logistics διαθέτει ένα δίκτυο ICD και πολυτροπικών πάρκων εφοδιαστικής σε όλη την Ινδία, παρέχοντας υπηρεσίες logistics από άκρο σε άκρο.