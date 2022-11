Η China Classification Society (CCS) ενώνει τις δυνάμεις της με πολλές μεγάλες κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες για να ξεκινήσει μία Πρωτοβουλία Αειφόρου Ναυτιλίας Καινοτομίας και Ανάπτυξης (SSIDI).

Η CCS εγκαινίασε την πρωτοβουλία στο Πεκίνο με εκπροσώπους των China Petrochemical Corporation, COSCO Shipping Co Ltd, China Merchants Energy Shipping Co Ltd και ICBC Financial Leasing Co Ltd, οι οποίοι ήταν μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν την πρωτοβουλία. Οι εταίροι θα συνεργαστούν τώρα στενά για να εξερευνήσουν και να ερευνήσουν εναλλακτικά καύσιμα.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες που επικεντρώνονται στην οικονομία, την ασφάλεια, την ωριμότητα της τεχνολογίας, τις πολιτικές και τους κανονισμούς, τη διαθεσιμότητα καυσίμων, τον μηχανισμό αγοράς και άλλες πτυχές εναλλακτικών καυσίμων για τη ναυτιλία.

Θα προωθήσουν επίσης την ασφάλεια της καθαρής ενέργειας και θα εξετάσουν πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια αλυσίδα βιώσιμης ναυτιλιακής καινοτομίας και ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία των μελών για την κλιματική αλλαγή .

Ο αντιπρόεδρος της CCS, Fan Quang τόνισε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι εν μέσω αυτής της προσπάθειας προς εναλλακτικά καύσιμα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί αβέβαιοι παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. «Αυτά περιλαμβάνουν την προμήθεια καυσίμων, τη χρηματοδότηση πλοίων, την ανάπτυξη τεχνολογίας και τη τυποποιημένη σύνθεση. Αυτά είναι πολύ πέρα ​​από το πεδίο της παραδοσιακής ναυτιλίας και απαιτούν κοινή εξερεύνηση από όλα τα μέρη σε ολόκληρη την αλυσίδα του κλάδου », σημείωσε.

Για αυτούς τους λόγους, οι κινεζικές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εγκαινίασαν το SSIDI με ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ενέργειας, της ναυτιλίας, των οικονομικών και άλλων τομέων του ναυτιλιακού τομέα.

Πρόσφατα, ο ΙΜΟ επεσήμανε ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας είναι θέμα προτεραιότητας και «χρειαζόμαστε τη συνεργασία από όλους τους φορείς για να υποστηρίξουμε την ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα».

Ο ΙΜΟ πρόσθεσε περαιτέρω ότι για τη δίκαιη μετάβαση στο πράσινο μέλλον, η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να ξεπεράσει τα παγκόσμια εμπόδια στην πρόσβαση σε καύσιμα πλοίων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα , ειδικά όσον αφορά τη ζήτηση και την τιμή.