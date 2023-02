H δανέζικη Maersk καταθέτει αγωγή ενάντια στην Evergreen Marine Corp, η οποία ήταν υπεύθυνη για το «μπλόκο» που δημιουργήθηκε στη διώρυγα του Σουεζ το 2021, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση δεκάδων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και την απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Maersk ζητάει συγκεκριμένα αποζημίωση ύψους 300 εκατ. κορόνων Δανίας (περίπου 40 εκατ. ευρώ), όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ναυτικό και Εμπορικό Δικαστήριο της Δανίας.

Ακόμα εκπρόσωπος της Evergreen δήλωσε στο ShippingWatch ότι η εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την όποια οικονομική ζημιά υπέστη η Maersk.

Το χρονικό

Στις 23 Μαρτίου του 2021, το γιγαντιαίο πλοίο Ever Given, που διαχειρίζεται η Ever Green κόλλησε στο νότιο τμήμα της πλωτής οδού της διώρυγας για 6 μέρες προκαλώντας «έμφραγμα» στο παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο διέρχεται από τη διώρυγα σε ποσοστό 10%.

Σύμφωνα με την αρχή της διώρυγας, για τις 6 μέρες που παρέμεινε ο αποκλεισμός η Αίγυπτος έχανε καθημερινά 12 έως 15 εκατ. δολάρια, ενώ οι απώλειες για το παγκόσμιο εμπόριο αποτιμήθηκαν στα 6 έως 10 δις δολάρια ημερησίως.