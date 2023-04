Ο δανέζικος κολοσσός στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, Maersk, δημοσίευσε βίντεο από το ένα από τα πλοία διπλού καυσίμου της (μεθανόλη/VLFSO), χωρητικότητας 2.000 teu, που αναμένεται να της παραδοθεί το επόμενο διάστημα.

Το εν λόγω πλοίο θεωρείται ορόσημο, καθώς άνοιξε το δρόμο για να γίνουν πολλές ακόμα παραγγελίες πλοίων που κινούνται με μεθανόλη στα ναυπηγεία της Ασίας.

Η εταιρεία παρήγγειλε το containership πριν από δύο χρόνια και θα της παραδοθεί σε λίγους μήνες από το ναυπηγείο Hyundai Mipo.

To πλοίο έχει πάνω του το λογότυπο «All the way to zero» και μπήκε στο νερό για πρώτη φορά μετά το δεξαμενισμό του.

«H καθέλκυση του πλοίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο ναυπηγείο και η κατασκευαστική διαδικασία συνεχίζεται», σχολίασε ο Henrik Ekman, επικεφαλής των νεότευκτων και εκσυγχρονισμού στόλου στη Maersk, συμπληρώνοντας «Το να μπορέσεις να καθελκύσεις τόσο μεγάλα πλοία απαιτεί φροντίδα και ακρίβεια, εκτεταμένη ανάπτυξη στο προϊόν και στο σχεδιασμό από ένα μεγάλο νούμερο στρατηγικών προμηθευτών, που προωθείται από τις ομάδες προμηθειών και τεχνολογίας του στόλου μας».

Η Maersk έχει επίσης υπό κατασκευή μια σειρά από πλοία διπλού καυσίμου μεθανόλης, μεταφορικής ικανότητας 16.000 teu σε ναυπηγεία στη Νότια Κορέα.

