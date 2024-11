Έρευνα: Δραστικά περιβαλλοντικά μέτρα εν όψει δεσμεύσεων για τους ρύπους

Στο πλαίσιο του τριήμερου 6ου διεθνούς συνεδρίου του Global Maritime Forum, που πραγματοποιείται φέτος στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε σήμερα (18/10) μια νέα έκθεση από την UMAS, το Getting to Zero Coalition και το Race to Zero στην οποία αποτυπώνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα & δραστικά περιβαλλοντικά μέτρα από το σύνολο της παγκόσμιας ναυτιλίας με στόχο να επιτευχθεί ως το 2030 το 5% των καυσίμων να αποτελούνται από καύσιμα μηδενικών ρύπων – ο οποίος είναι ο βασικός στόχος της ναυτιλίας.