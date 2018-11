Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με την αναγκαιότητα να οδηγηθεί η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού στην επόμενη ημέρα.

Τα δύο τρίτα των υψηλόβαθμων στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) δεν έχουν προχωρήσει σε ψηφιακό σχεδιασμό, με μόνο το 37% δηλώνει «ισχυρή βεβαιότητα» για τη δυνατότητα μετασχηματισμού σύμφωνα με την 21η ετήσια μελέτη The Future of HR της KPMG International.

Τα σημερινά στελέχη της ΔΑΔ, παρουσιάζονται διχασμένα λόγω της επείγουσας ανάγκης να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία της προς μια επιτυχημένη πορεία προς τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της KPMG International, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1 200 υψηλόβαθμα στελέχη ΔΑΔ, με τίτλο The Future of HR 2019: In the Know or In the No.

Ενώ μερικά υψηλόβαθμα στελέχη ΔΑΔ αξιοποιούν με σιγουριά τους πόρους και τις πληροφορίες που θα μετασχηματίσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό (ΑΔ) και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα λιγότερο σίγουρων στελεχών είτε έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση αναμονής, είτε παραμένουν αδρανείς.

«Τα στελέχη των ΔΑΔ που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο μέλλον δρουν με τόλμη και συνέπεια, βλέποντας το ΑΔ ως την αιχμή του δόρατος με σαφή προσανατολισμό στην αξιοποίηση των δεδομένων για προβλέψεις και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)» ανέφερε ο Robert Bolton, Head of People & Change Global Center of Excellence και Partner της KPMG UK.

Μερικά από τα βασικά ευρήματα της νέας μελέτης της KPMG για το The Future of HR 2019, είναι τα εξής:

— Μόνο το 40% των υψηλόβαθμων στελεχών ΑΔ ανέφερε ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού

— Το 70% αναγνωρίζει την ανάγκη για μετασχηματισμό του ΑΔ, αλλά μόνο το 37% νιώθει αρκετά σίγουρο για την δυνατότητα της ΔΑΔ να μετασχηματιστεί

— Το 42% συμφωνεί ότι η προετοιμασία του ΑΔ για ένα μέλλον που θα συμπεριλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΔΑΔ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

— Οι λειτουργίες της ΔΑΔ που υποβάλλονται σήμερα σε ψηφιακό μετασχηματισμό (ή που τον ολοκλήρωσαν πρόσφατα) θεωρούν την έλλειψη δεξιοτήτων (51%) και την έλλειψη πόρων (43%) ως τα βασικά εμπόδια στην προώθηση του μετασχηματισμού

— Η εταιρική κουλτούρα θεωρείται επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με το 41% των ερωτηθέντων. Σχεδόν ένας τους τρεις (35%) δήλωσε ότι η τρέχουσα κουλτούρα της εταιρείας του είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην υλοποίηση των καθηκόντων και των διαδικασιών, παρά στην καινοτομία ή σε πρωτοποριακές διαδικασίες.

Η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG επισημαίνει «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρηματικές λειτουργίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών έχει κάνει την εμφάνισή του και έχει ήδη προκαλέσει διαφωνίες στον τρόπο προσέγγισης και προσαρμογής όσων στελεχών εμπλέκονται, περισσότερο ή λιγότερο, σ’ αυτόν. Τα στελέχη που διαβλέπουν εκ των προτέρων τα οφέλη που προκύπτουν, παρά τους «αναπόφευκτους» βραχυπρόθεσμους κραδασμούς, προσδιορίζουν εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα και τις τακτικές κινήσεις της μεταβατικής περιόδου για την επιτυχή κατάληξη της εφαρμογής ενός συστήματος αποτελεσματικού ψηφιακού μετασχηματισμού. Αντιθέτως, όσοι αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις, ενδοιασμούς ή, ακόμα περισσότερο, υποτιμούν και αντιμάχονται τις επερχόμενες αλλαγές, παραμένουν ανέτοιμοι στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον και τις νέες προκλήσεις.»

Συμπληρώνει επίσης «Στην Ελλάδα η συζήτηση και ο σχετικός προβληματισμός μόλις έχει ξεκινήσει, ενώ η προετοιμασία των εταιρειών είναι περιορισμένη. Στις συνθήκες αυτές, αποτελεί μοναδική ευκαιρία των Διευθυντών του ΑΔ αφενός να ηγηθούν της πρωτοβουλίας στην υποβοήθηση των line managers ώστε να κατανοήσουν τις προκλήσεις στο χώρο ευθύνης τους, άλλα και να συμβάλλουν στην προετοιμασία των ομάδων τους για τις επερχόμενες αλλαγές. Νομοτελειακά, μόνο οι εταιρείες που θα προετοιμάσουν εγκαίρως και επαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό τους στα διαφαινόμενα νέα δεδομένα θα καταφέρουν να πορευθούν επιτυχώς στους επιχειρηματικούς στόχους που έχουν θέσει, οι υπόλοιπες θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της έλλειψης προετοιμασίας και προσαρμοστικότητας.»

Η παρούσα μελέτη που έγινε με τη συμμετοχή 1 200 υψηλόβαθμων στελεχών αποκαλύπτει επίσης μια σημαντική διαφορά απόψεων μεταξύ των ομάδων του ΑΔ και της Γενικής Διεύθυνσης. Περισσότερα από τα μισά στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που ερωτήθηκαν (το 60%) πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα εξαλείψει περισσότερες θέσεις εργασίας από ό, τι δημιουργήσει. Αντίστροφα, σύμφωνα με τη μελέτη του 2018, Global CEO Outlook της KPMG, περίπου το ίδιο ποσοστό CEOs (το 62%) πιστεύει ότι η AI θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από ό, τι εξαλείψει.

«Οι οργανισμοί που κάνουν περιορισμένα βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορεί να νιώσουν πολύ σύντομα ότι η σημερινή τεχνολογία θα βάλει σε κίνδυνο την ίδια τους την ύπαρξη. Παράλληλα, οι σε μεγάλο βαθμό ανενεργοί οργανισμοί έχουν πολύ πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα ζωής, καθώς η ψηφιακή οικονομία θα τους θέσει γρήγορα εκτός αγοράς» καταλήγει ο Bolton.