Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στην πόλη των Δελφών από την Τετάρτη έως το Σάββατο, 10-13 Απριλίου 2024 με μία ενότητα αφιερωμένη στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας με ειδική έμφαση στις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές, νομισματικές και οικονομικές πολιτικές σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.

Πώς οι χώρες μπορούν να επανασχεδιάσουν βιώσιμες δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές σε μία εποχή παγκόσμιων αναταραχών; Ποιό είναι το μέλλον των νομισματικών πολιτικών και πώς αλλάζει τη λογική των οικονομικών πολιτικών που ακολουθούνται παγκοσμίως; Είναι ένα «ψηφιακό Ευρώ» το μέλλον; Γιατί η Ευρώπη αναπτύσσεται πιο αργά από τις ΗΠΑ, και πώς μπορεί να δοθεί και πάλι έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, ώστε να επιτευχθεί οικονομική ασφάλεια και να χρηματοδοτηθεί το μέλλον της Ευρώπης; Και ποιά μαθήματα πήρε ο κόσμος από τις οικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις του παρελθόντος;

Για την διαμόρφωση των θεματικών συζητήσεων, το Φόρουμ συνεργάστηκε με μερικούς από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς και think tanks του κόσμου, όπως την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, το Chatham House, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) κτλ.

Για τα ζητήματα αυτά θα κληθούν να τοποθετηθούν κορυφαίοι οικονομολόγοι, ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών και εξειδικευμένοι ερευνητές από think tanks και ιδρύματα. Μεταξύ των σπουδαιότερων ονομάτων έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στο επερχόμενο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών βρίσκει κανείς τον Joaquin Almunia, πρώην Επίτροπο της ΕΕ και νυν Πρόεδρο του Centre for European Policy Studies, τον Jonathan Hill, πρώην Επίτροπο της ΕΕ, την Beata Javorcik, Επικεφαλής οικονομολόγο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), τον Luiz de Mello, Διευθυντή του τμήματος Οικονομίας του ΟΟΣΑ, τη Sylvie Goulard, πρώην Αναπληρώτρια Διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα και την αναπληρώτρια Διοικητή Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, τον Διοικητή της Τράπεζας της Λιθουανίας Gediminas Šimkus, τον Rolf Strauch, επικεφαλής οικονομολόγο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), τον Jeromin Zettelmeyer, Διευθυντή του think tank Bruegel και τη Μαρία Δεμερτζή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Bruegel και καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, τον Joe Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγο της εταιρείας RSM Global, την Megan Greene της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς και πλήθος υψηλόβαθμων ακαδημαϊκών, στελεχών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

