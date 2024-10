Ολοκληρώθηκε το Σάββατο (13/4) το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για 9η συνεχή χρονιά. Τίτλος της φετινής συνάντησης ήταν η «Μεγάλη Μετάβαση», με κεντρικό άξονα των συζητήσεων τις πολύπλευρες μεταβάσεις που σημειώνονται σχεδόν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής.

Τα highlights της τέταρτης ημέρας

Την ανάγκη να διαμορφωθεί μία νέα επιχειρηματική κουλτούρα που θα δίνει ώθηση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ώστε η Ελλάδα να επιτύχει αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου προς όφελος της κοινωνίας, ανέδειξε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης . Παράλληλα, τόνισε ότι απαιτούνται τομές που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από την αντιμετώπιση των βασικών χρόνιων προβλημάτων της.

Η μέχρι στιγμής πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επόμενα βήματα ήταν το θέμα συζήτησης του πάνελ Engines for Growth: Is the Production Model of Greece Changing? με συντονιστή τον Γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκο Βέττα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ανέφερε ότι η Ελλάδα εξήλθε από μία πολύ μεγάλη κρίση, χειρότερη και από αυτή των ΗΠΑ, και είναι στο χέρι μας να μείνουμε εκεί αφού έχουμε ξεφύγει από τις παθογένειες το παρελθόντος και έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Τόνισε, δε, ότι ο τουρισμός και ο εφοπλισμός πάνε καλά, η βιομηχανία άντεξε και γίνονται επενδύσεις. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η χώρα κινείται προς μία σωστή κατεύθυνση. Για τα επόμενα βήματα σχολίασε ότι υπάρχει κεφάλαιο και projects για την επόμενη τριετία, αλλά το θέμα είναι αν θα γίνει το άλμα. Για τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση Μπελέρη, τις συρραξεις που μαίνονται στη γειτονιά της Ελλάδας, αλλά και το ενδεχόμενο επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές Νοεμβρίου, μίλησε ο υπουργος Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Αναφορικά με τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, ο Υπουργός διεμήνυσε πως «δεν είμαστε αφελείς ούτε αιθεροβάμονες να πιστεύουμε πως από τη μία μέρα στην άλλη θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία, που ανατρέχουν δεκαετίες. Από την άλλη, ένα στοιχειώδες στοιχείο της καλής σχέσης που προσπαθούμε να αναπτύξουμε με την Τουρκία είναι η κατανόηση πως οι βασικές θέσεις των δύο μερών δεν πρόκειται να αλλάξουν». Ο ίδιος έκανε ειδική μνεία στην ανάγκη αποσυμπίεσης των εντάσεων: «Καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να καταλαγιάζουμε τις εντάσεις. Το πρώτο πράγμα που είπα όταν ανέλαβα το υπουργείο είναι πως τις εντάσεις δεν τις αποφεύγεις, αλλά το βασικό είναι αυτές οι εντάσεις να μην προκαλούν κρίσεις. Ευκαιρίες για εντάσεις υπήρξαν πολλές το τελευταίο δεκάμηνο. Όμως, η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν πως αυτές οι εντάσεις αποσυμπιέστηκαν λόγω της γρήγορης διαχείρισης στο υψηλότερο επίπεδο. Αντί να έχουμε μια διαχείριση να κλιμακώνει την ένταση ώστε αυτή να φτάσει στο σημείο να μην αποσυμπιέζεται, γίνεται η διαχείριση από πάνω προς τα κάτω έτσι ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη αποσυμπίεση. Είναι σημαντικό να έχουμε έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας» τόνισε. «Καταλαβαίνω όσους λένε πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, πως θα παραμείνει ένας σύμμαχος απρόβλεπτος. Όμως, πρέπει να κατανοήσουμε πως πρέπει να έχουμε μια ηρεμία στην περιοχή μας. Αν αποδεχτούμε πως υπάρχουν θέσεις αντίρροπες στα δύο μέρη, τότε μπορούμε να έχουμε αυτήν την κατανόηση» πρόσθεσε. Ο ίδιος σημείωσε πως τους «τελευταίους 10 μήνες έχουμε καταφέρει να έχουμε μηδενική δράση στο πεδίο και να έχουμε μια ρητορική που απέχει από εκείνα που έχουμε δει στο παρελθόν». «Θέλω οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν αυτοπεποίθηση και ηρεμία, θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν σε μια περιοχή χωρίς να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη». «Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ ρητορική που να είναι δυσανάλογη με τα γεγονοτα. Θα μου ήταν πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσω το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΕΞ μου προς ίδιον όφελος. Το ευκολότερο είναι να γίνεις δημοφιλής πάνω στα εθνικά θέματα. Εγώ δεν θα το πράξω. Εγώ θέλω να την πατρίδα μου να είναι επωφελής και όχι δημοφιλής.» διεμήνυσε. Οι προκλήσεις και οι προοπτικές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σχετικού πάνελ: Υπέρ των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία τάχθηκε ο Ευάγγελος Αποστολάκης, εν αποστρατεία Ναύαρχος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις ότι η Τουρκία έχει αλλάξει, γι΄αυτό, όπως είπε, χρειάζεται Plan B. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική υποστηριζόμενη διακομματικά, αλλιώς κάνουμε απλά διαχείριση της κατάστασης και όταν τελειώσει ο χρόνος που βολεύει την Τουρκία να παίζει τον ρόλο του ήπιου, τότε θα ξαναγυρίσει στις ίδιες θέσεις. Επεσήμανε ότι η εξοπλιστική κούρσα μπαίνει στα όρια της ουτοπίας, σημειώνοντας ότι μπορούμε να έχουμε ένοπλες δυνάμεις με σοβαρή αποτρεπτική θέση για όποιον επιβουλεύεται τη χώρα μας, αλλά δεν μπορούμε να εμφανίσουμε το μέγεθος δυνάμεων που αντιστοιχούν σε μια χώρα με 80 εκατομμύρια κατοίκους. Από την πλευρά του ο Ιωάννης Βαληνάκης, πρόεδρος του Jean Monnet European Centre of Excellence του Πανεπιστημίου Αθηνών, ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, Χρήστο Παπαχρήστο, για το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, απάντησε ότι μια επίσκεψη δεν κρίνεται από το αν γίνεται ή όχι, αλλά από το αν προωθεί τις εθνικές θέσεις και αναρωτήθηκε ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις. Οι τρόποι με τους οποίους οι πολιτικοί θα μπορούσαν να αποφύγουν την «παγίδα» της ακραίας πόλωσης και του λαϊκισμού στον δημόσιο διάλογο, εν όψει και των Ευρωεκλογών, συζητήθηκαν σε πάνελ με Πλεύρη, Παππάς-Κατρίνης. Αναφορικά με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις ο πρώην διοικητής της Μοσάντ, Danny Yatom εκτίμησε πως «η κυβέρνηση του Ισραήλ και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Υπηρεσιών Ασφαλείας είχαν τη - λανθασμένη όπως αποδείχθηκε - πίστη πως η Χαμάς ήταν σε παρακμή. Ότι ήταν πλέον ανενεργή. Δεν μπορούσαν να φανταστούν πως είχε τη δυνατότητα να κάνει την επίθεση που έκανε». Ο έμπειρος στρατιωτικός και ειδικός στις υπηρεσίες ασφαλείας θεωρεί το Ιράν τη μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ. «Το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί σε πλήρη πολεμική σύγκρουση με το Ισραήλ, όσο δεν είναι πυρηνική δύναμη. Είναι κοντά στο να το καταφέρει αλλά όχι ακόμα. Η απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ, η πιθανότητα κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή , ο ρόλος Αιγύπτου και της Τουρκίας αλλά και της διεθνούς κοινότητας συζητήθηκαν στο πάνελ με τίτλο «Ο πόλεμος της Γάζας και το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Μέσης Ανατολής» Τα highlights της τρίτης ημέρας

Η τρίτη ημέρα του Φόρουμ είχε σημαντικές παρεμβάσεις επιχειρηματιών.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς , Ιδρυτής & CEO ΤHEON GROUP , Ιδρυτής EFA GROUP , Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), μίλησε σε πάνελ για την επαναβιομηχανοποίηση της Ελλάδας, σημειώνοντας πως «μπορεί να γίνει με σημερινούς όρους μέσω της ψηφιακής επανάστασης, δηλαδή παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε την σημαντικότητα της μείωσης της προκαταβολής φόρου, δεδομένου πως η τελευταία λειτουργεί ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη. Για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην μακρά πορεία του στη διοίκηση του ΟΤΕ, αλλά και το ποια είναι η συνταγή μιας επιτυχημένης θητείας, μίλησε ο Μιχάλης Τσαμάζ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ. ου τραπεζικού πυλώνα που θα προκύψει από την επιδιωκώμενη συνένωση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, σημειώνοντας πως «έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και είμαστε σε τελική φάση υλοποίησης για τον 5ο τραπεζικό πυλώνα, που στόχο έχει το σχηματισμό μιαςνέας, ισχυρής και ευέλικτης τράπεζας,με πανελλαδική παρουσία και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Τα σημεία που θα διαφοροποιούν τη νέα Τράπεζα θα είναι η ανθρώπινη επαφή, η ομαλή, ευέλικτη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, καθώς και το γεγονός πως δε θα έχει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) στα εποπτικά της κεφάλαια, ενώ παράλληλα θα επιτύχει χαμηλό δείκτη NPE». Η κυρία Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank αναφέρθηκε στην επικείμενη δημιουργία του 5τραπεζικού πυλώνα που θα προκύψει από την επιδιωκώμενη συνένωση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, σημειώνοντας πως «έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και είμαστε σε τελική φάση υλοποίησης για τον 5τραπεζικό πυλώνα, που στόχο έχει το σχηματισμό μιαςνέας, ισχυρής και ευέλικτης τράπεζας,με πανελλαδική παρουσία και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Τα σημεία που θα διαφοροποιούν τη νέα Τράπεζα θα είναι η ανθρώπινη επαφή, η ομαλή, ευέλικτη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, καθώς και το γεγονός πως δε θα έχει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) στα εποπτικά της κεφάλαια, ενώ παράλληλα θα επιτύχει χαμηλό δείκτη NPE». Αξίζει επίσης να αναφέρουμε την τοποθέτηση του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα , ο οποίο δήλωσε πως «αν η κυβέρνηση καταφέρει να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2% και παράλληλα κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, δεν θα έχουμε τίποτα να φοβόμαστε». Σημείωσε πάντως πως η χώρα δεν έχει καταφέρει όσα χρειάζεται σε επίπεδο διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ Τα highlights της δεύτερης ημέρας

Η δεύτερη ημέρα του Φόρουμ είχε πολλά πάνελ για την ενέργεια, με την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, να δηλώνει πως περιμένει γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες το 2026.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρήση του φυσικού αερίου στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, η κα. Σδούκου έθεσε το ερώτημα “Αν έχουμε τελικά παραγωγή φυσικού αερίου προτιμούμε να εισάγουμε ή να εκμεταλλευτούμε τα δικά μας αποθέματα;” υπενθυμίζοντας στη συνέχεια τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση.

“Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος και θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα συνεξετάζει το κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα βλέπει τις εξελίξεις με ρεαλισμό”, ανέφερε από τη μεριά του ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ηelleniq Energy.

Σε άλλα θέματα, στην έλλειψη ανταγωνισμού, εντόπισε την «πραγματική αδυναμία των ελληνικών τραπεζών», ο κ. Paolo Fioretti , Deputy Head of Financial Sector and Market Analysis European Stability Mechanism (ESM) σε πάνελ για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και τις προκλήσεις που έχει μπροστά του.

«Θέλω να συγχαρώ την κυβέρνηση για μία από τις πιο επιτυχημένες μακροοικονομικές ιστορίες», είπε από τη μεριά του ο κ. Philipp Hildebrand , Αντιπρόεδρος της BlackRock στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε πολιτικό επίπεδο σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αιχμή το δυστύχημα των Τεμπών, τις υποκλοπές και τα email που δόθηκαν στην Άννα Ασημακοπούλου, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αναλυτικά ΕΔΩ

Στη δεύτερη δημόσια παρέμβασή του μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε, την Πέμπτη (11/4), ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Αλέξης Τσίπρας. Για τα σχέδιά του για το μέλλον, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός είπε: «Παραιτήθηκα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκα από αυτό που έκανα εδώ και 15 χρόνια, με πολύ έντονους ρυθμούς στη πρώτη γραμμή. Δεν έχω παραιτηθεί όμως από την πολιτική».

Τα highlights της πρώτης ημέρας

Οι κορυφαίες παρεμβάσεις της πρώτης ημέρας του Φόρουμ περιλάμβαναν ειδήσεις για την οικονομία, με τον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, να υπόσχεται μέτρα και φοροελαφρύνσεις 870 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025 για την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Παράλληλα, έδωσε την είδηση πως αν οι τράπεζες δεν ρίξουν τις τιμές για τις συναλλαγές με POS θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση.

Τη μεγάλη σημασία που έχει η μετάβαση στην πράσινη οικονομία υπογράμμισαν τρεις ηγετικές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας οικονομίας, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Mathias Cormann, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Οικονομικών, Paolo Gentiloni και η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος της Neptune Lines, Μελίνα Τραυλού, κατά την πρώτη ημέρα του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στον κύκλο "Δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις και τεχνική νοημοσύνη", στο πλαίσιο των σημερινών εργασιών του 9ου Οικονομικού Forum Δελφών, συμμετείχε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία «να πάρει όλο τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να τον πετάξει και να κάνει έναν νέο από τη αρχή».

Δικαιωμένος δήλωσε από τη μεριά του ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος , ο οποίος επέμεινε πως πρέπει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για τους λόγους που τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και τώρα το ΣτΕ του το επιτρέπει.

Ξεχωρίσαμε επίσης την τοποθέτηση του κ. Αντώνη Λαιμού, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε) και προέδρου της ENESEL S.A, ο οποίος τόνισε ότι «η Silicon Valley της ναυτιλίας είναι η Αθήνα, εκεί παίζεται το παιχνίδι».

Άξια αναφοράς και η ομιλία της Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, η οποία επέμεινε στην άποψη πως δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 η αιτία για τη χρεοκοπία της Ελλάδας.

