Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και η σημασία στο ΝΑΤΟ

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και η σημασία της για το ΝΑΤΟ ήταν το βασικό θέμα του πάνελ “From the Pillar of Stability to Indispensable Ally” με συντονίστρια τη διπλωματική συντάκτρια του in.gr Αλεξάνδρα Φωτάκη στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.