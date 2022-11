Η Noval Property, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue και ομάδα εργαζομένων στο πράσινο, πιστοποιημένο κατά BREEAM Ιn-Use, εμπορικό πάρκο “Mare West” που έχει στην Κόρινθο, πραγματοποίησε ένα διήμερο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 582 μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολεία των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου. Μέσα από τη δράση αυτή, στόχος της Εταιρείας είναι να συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά και στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς ώστε να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο απέναντι στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και δύο βιωματικές δράσεις παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης πλαστικού στη θάλασσα και για τον κίνδυνο που αποτελεί για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Με την ολοκλήρωση της διαδραστικής παρουσίασης, οι μαθητές προχώρησαν στον καθαρισμό παραλιών, στο Ξυλόκαστρο και στο Κιάτο, με την καθοδήγηση των εθελοντών της All For Blue. Ο καθαρισμός έγινε με τη χρήση εξοπλισμού πολλαπλών χρήσεων, ο οποίος διατέθηκε από την All For Blue, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη διάρκεια των δράσεων. Στον υποβρύχιο καθαρισμό συμμετείχαν τέσσερις πιστοποιημένοι δύτες – εθελοντές της All For Blue, από τους οποίους δύο πραγματοποίησαν αυτόνομη και δύο ελεύθερη κατάδυση. Σημαντική ήταν η συμβολή των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου, καθώς και του Λιμενικού Τμήματος Κιάτου, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ασφαλούς υλοποίησης του προγράμματος.

Από τη δράση συγκεντρώθηκαν συνολικά περισσότερα από 50 κιλά απορρίμματα, καθώς και 5.630 αποτσίγαρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 10 αποτσίγαρα ανά μαθητή που συμμετείχε στον καθαρισμό.



Η Noval Property, θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση και στην εκπαίδευση του κοινού, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων οι οποίες αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.