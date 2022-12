Με κεντρικό μήνυμα «The Power of Everyone» 21 κορυφαία στελέχη και thought leaders αλλά και «ήρωες» από πολλούς τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς μας ανέδειξαν τα σημαντικά θέματα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το DEI Leadership Conference της KPMG στην Ελλάδα με κεντρικό μήνυμα «The Power of Everyone» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο θέατρο «Μικρό Παλλάς».

Tο συνέδριο έφερε σε επαφή top στελέχη, thought leaders αλλά και ανθρώπους – ήρωες από πολλούς τομείς της ζωής μας και της καθημερινότητας – οι οποίοι μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματά τους ανέδειξαν τα σημαντικά θέματα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις και νέες ιδέες πάνω σε αυτά, αλλά και ευαισθητοποιώντας την επιχειρηματική κοινότητα στην ανάγκη για συνεχή συζήτηση, εκπαίδευση και κατάρτιση γύρω από τα θέματα αυτά.

Το συνέδριο ξεκίνησε με τη Μαριλένα Παππά, Events Coordinator της KPMG στην Ελλάδα, να καλωσορίζει τους συνέδρους στο θέατρο «Μικρό Παλλάς» θέτοντας το ερώτημα «Πόσο φιλική είναι η χώρα μας στη διαφορετικότητα;».

Το συνέδριο συνέχισε με χαιρετισμό από την Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, η οποία επισήμανε ότι «πρέπει να φέρουμε στα φώτα της δημοσιότητας και να μπορέσουμε να κάνει ο καθένας ότι μπορεί από το χώρο που του αναλογεί αλλά βέβαια και με την αντίστοιχη θεσμική υποστήριξη».

Επίσης, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΕΝΕ, Διευθύνων Σύμβουλος Aldemar Resorts διηγήθηκε ιστορίες μέσα από την επιχείρησή του και επισήμανε ότι «σήμερα έχουμε πολλούς διαχωρισμούς, οι οποίοι όπως σιγά σιγά χάνονται».

Συνεχίζοντας το ταξίδι της διαφορετικότητας το συνέδριο ξεκίνησε με μια σειρά από fireside chat discussions μεταξύ στελεχών της KPMG και κορυφαίων ομιλητών που εκπροσωπούν διαφορετικούς χώρους όπως αθλητισμός, τέχνες, ψυχολογία, επιχειρείν.

Το λόγο πήρε η Δήμητρα Κοροκίδα, Χάλκινη Παραολυμπιονίκης Σφαιροβολίας - Ρίο 2016 μαζί με τον Θανάση Κανάργια, Manager, Talent Acquisition, Performance and Benefits της KPMG στην Ελλάδα, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό πως τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη που χρειάζεται ώστε να μπορούν να ενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό σύνολο.

Το βασικό ερώτημα της Δήμητρας ήταν αν νιώθουμε ίσοι μεταξύ μας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Για τη Δήμητρα όλοι είμαστε διαφορετικοί. Κλείνοντας τη συζήτηση, η Δήμητρα Κοροκίδα επισήμανε «Κάθε πρωί να λέτε ένα ευχαριστώ με υγεία και έμπνευση».

Επόμενο ζευγάρι ο Ali Tahmasebi, Director of Enterprise Solution Sales, Microsoft, Greece, Malta, Cyprus με τον Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager της KPMG στην Ελλάδα όπου ανέπτυξαν το θέμα «Connecting on our similarities, growing because of our differences, uniting on a common goal – how impact driven organizations embrace diversity of thought».

Ο Ali τόνισε πόσο επηρεάζεται ο ορισμός της διαφορετικότητας αναλόγως με το περιβάλλον στο οποίο τοποθετούμαστε αναφερόμενος συγκεκριμένα στην διαφορά του Καναδά με της Ελλάδας.

Πρόσθεσε ότι στο ταξίδι της διαφορετικότητας είναι πολύ σημαντική η κουλτούρα, οι κοινές εμπειρίες και η ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να συσχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Το ταξίδι της διαφορετικότητας γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν βάζουμε και στοιχεία bias, στερεοτύπων και φοβιών.

Συνεχίζοντας, η Λένα Καραμαλή, Ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας, με την Αποστολία Ματράκη, Manager, Risk Consulting της KPMG στην Ελλάδα συζήτησαν τη σημασία του από το «Εγώ» στο «Εμείς» αναλύοντας πώς η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων επηρεάζει την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Η Λένα τόνισε ότι «Ο φόβος εκτοπίζει τα θετικά συναισθήματα και αυτό για να αποφευχθεί θα πρέπει να ξεκινήσει από την ενσυναίσθηση. Επιπλέον, όπως μεταδίδεται ένας ιός έτσι μεταδίδουμε το φόβο ή τη χαρά, έχοντας καλύτερη διάθεση δημιουργείται και καλύτερη συνεργασία».

Ο Στέφανος Βούρος, Senior Copywriter, Motivational Speaker μίλησε με την Ευαγγελία Καρατσόρη, Director, Audit της KPMG στην Ελλάδα με τίτλο ομιλίας «Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας» και το μήνυμα ότι λέξη «αναπηρία» δεν πρέπει να φοβίζει και να αποσιωπάται.

Πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής. Ο Στέφανος μέσα από διάφορες προσωπικές και μη ιστορίες μας έδειξε την εξωστρέφειά του. Η προσπάθεια να αναδείξει τα άτομα με αναπηρία γίνεται μέσα από ομιλίες του σε σχολεία και μέσω των social media.

Μέσω αυτών των ομιλιών προσδοκούμε στα παιδιά να αλλάξουν για να αλλάξει το μέλλον.

Η Αγγελίνα Μιχαήλ, DE&I Manager Europe & HR Manager Greece, Εcolab, μαζί με την Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting της KPMG στην Ελλάδα μοιράστηκαν με το κοινό την πολύτιμη γνώση της σχετικά με τις ευκαιρίες και προκλήσεις που υπάρχουν χαράζοντας τη στρατηγική γύρω από τα θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης στο εταιρικό περιβάλλον.

Η Αγγελίνα ανέφερε ότι όποια εταιρεία προσέχει τα DEI θέματα, αντανακλά σε θετικά αποτελέσματα όπως είναι τα κέρδη, οι πωλήσεις και προφανώς αυτό επειδή οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι. Κάθε αλλαγή συνήθως έρχεται όταν κάτι δεν πάει καλά. Επισήμανε επίσης ότι «Τα πάντα πρέπει να τα ξεκινάμε από το «γιατί;» ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε στρατηγική».

Ο Βασίλης Κ. Καραμητσάνης, Δικηγόρος Αθηνών / Πρόεδρος ANIMASYROS με την Πένη Βυθούλκα, Δικηγόρος / Director της KPMG στην Ελλάδα ανέπτυξαν την ιδέα ότι κάθε άτομο πρέπει να ενσωματώσει στη συνείδησή του και στον κώδικά του την επίγνωση ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και εκτός από ίσος, πρέπει να γίνεται και αποδεκτός.

Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι και αυτά ένα εναλλακτικό μέσο για την ανάπτυξη της διαφορετικότητας. Μας μίλησε για το ANIMASYROS και μέσω του φεστιβάλ animation δίνει ευκαιρίες σε άτομα με ειδικές αναπηρίες, αλλά και 3ης ηλικίας που αποδέχονται πολλές φορές την απόρριψη.

Η Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος, Επιχειρηματίας μαζί με την Άρτεμις Πάνου, Director, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα μοιράστηκαν εμπειρίες σχετικά με την αποδοχή της διαφορετικότητας στο χώρο των media και όχι μόνο.

H Εύη ανέφερε πολλά θέματα από σχολιασμούς που γίνονται στο χώρο των ΜΜΕ και ειδικότερα για την ειδική μεταχείριση που μπορεί να έχει μια όμορφη γυναίκα.

Η Άννα Αγγελή, HR Manager, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Σοφία Ιγνατίδου, Visitors Experience Supervisor, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνομίλησαν με τον Παναγιώτη Μπούντρο, Director, Audit, KPMG στην Ελλάδα για τη «Συμπερίληψη, Ισότητα, Κοινωνική Προστασία: Διαμορφώνοντας το DNA του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

To DNA του ιδρύματος έχει ένα πολύ δυνατό branding έχοντας ενσωματώσει από την κατασκευή του τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία. Οι έννοιες diversity, equity and inclusion διαχειρίζονται έχοντας εργαζόμενοι και εργοδότης ίσες ευκαιρίες.

Οι κυρίες μίλησαν για τις παροχές που δίνει στο προσωπικό τους, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η απόδοσή τους, αλλά παράλληλα μίλησαν και για την είσοδο των επισκεπτών, έχοντας προβλέψει όλες τις καταστάσεις ώστε το Κέντρο Πολιτισμού να είναι προσβάσιμο προς όλους.

Τέλος, η Πένυ Ρέτσα, Market Access & External Relations Director, AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας με την Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα μοιράστηκαν με το κοινό γιατί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην ποικιλομορφία είναι πρωταρχικής σημασίας για τους ανθρώπους, τους ασθενείς και τη δραστηριότητα της AbbVie.

Απαντώντας στο ερώτημα της Πέγκυς η Πένυ σχολίασε ότι είναι σημαντικό που υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα έννοιες όπως ποικιλομορφία, ισότητα, ίσες ευκαιρίες. Η κοινωνία έχει ωριμάσει, υπάρχει η θέληση να φτιαχτούν τα κατάλληλα εργαλεία και ο διάλογος πλέον δεν είναι προσχηματικός, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν.

Η Πένυ ανέφερε πως μία επιχείρηση μπορεί να συμβάλει σε αυτά τα θέματα και πως οι εργαζόμενοι με τις δεξιότητές τους να μπορούν να επηρεάζουν τους οργανισμούς.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, ο Τίτος Σιμιτζής, Co-Owner & GM, Alternative και η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα παρουσίασαν τα ευρήματα της έρευνας που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου, με στόχο να συγκεντρώσει απόψεις επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους, εταιρείες και θέσεις απασχόλησης σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια του Diversity & Inclusion στο επαγγελματικό επίπεδο γενικά αλλά και το πώς ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται η εταιρία απασχόλησής τους στη σύγχρονη αυτή επιταγή με σχετικές πολιτικές και διαδικασίες.

Η έρευνα χωρίστηκε σε 3 πυλώνες: στη συμπερίληψη, στο αίσθημα δικαιοσύνης και στους διαθέσιμους πόρους. Η έρευνα έδειξε ποιες είναι οι προτεραιότητες των εταιρειών, με την πρωτιά να παίρνει το talent acquisition.

Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι στο ερώτημα αν οι εργαζόμενοι θα σύστηναν την εταιρεία που εργάζονται, αν τους εμπνέει και αν θα την σύστηναν λόγω του diversity ότι οι περίπου 3 στους 4 απάντησαν θετικά.

Την παρουσίαση της έρευνας γεφύρωσε η Γιώτα Παπαγεωργίου, Senior Advisor, Consulting, KPMG στην Ελλάδα υποδέχοντας τη Niven Postma η οποία μίλησε για το πώς θα περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη στα θέματα DEI.

Η Niven Postma μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη φυσιογνωμία, ειδική σε θέματα Organisational Politics, Leadership & Culture και Women’s Leadership, η οποία μίλησε για πρώτη φορά σε Ελληνικό κοινό, ανέδειξε την σημαντικότητα των θεμάτων της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο τους στην επιτυχία μιας επιχείρησης.

Το συνέδριο έκλεισε μαζί της με ένα thought provoking, hands-on workshop, όπου η Niven προσπάθησε μέσω διάφορων δράσεων μεταξύ των συνέδρων να αναδείξει τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου.

Χορηγός του συνεδρίου ήταν η εταιρεία AbbVie και Υποστηρικτές η Freshline και η Genesis Pharma.